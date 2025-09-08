Axel Kicillof sobre el triunfo peronista: «Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo»
Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires y gran triunfador en las elecciones legislativas provinciales de este domingo, Axel Kicillof, dijo que los resultados confirman que «en Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo».
En su discurso desde la ciudad de La Plata, tras conocerse los resultados electorales, el mandatario de la provincia más poblada de Argentina agregó: «Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo».
El artífice de la victoria electoral de este domingo, aseguró también que a Milei los votantes le dieron «una orden»: «No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá y goberná para el pueblo». EFE
