The Swiss voice in the world since 1935

Axel Kicillof sobre el triunfo peronista: «Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires y gran triunfador en las elecciones legislativas provinciales de este domingo, Axel Kicillof, dijo que los resultados confirman que «en Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo».

En su discurso desde la ciudad de La Plata, tras conocerse los resultados electorales, el mandatario de la provincia más poblada de Argentina agregó: «Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo».

El artífice de la victoria electoral de este domingo, aseguró también que a Milei los votantes le dieron «una orden»: «No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá y goberná para el pueblo». EFE

smo/erm/enb

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR