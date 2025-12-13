Ayón afirma que al baloncetista uruguayo le falta «fortaleza mental»

México, 13 dic (EFE).- Gustavo Ayón, campeón de dos ediciones de la Euroliga con el Real Madrid, afirmó este sábado que el baloncesto en México está mejor valorado fuera del país, y admitió que «lo que le falta al jugador mexicano es fortaleza mental».

«El mundo nos ve con temor de despertar. Tenemos una máquina de 130 millones de habitantes que no hemos sabido detonar. Nos ven mejor fuera de México que como nos vemos dentro, porque lo que le falta al jugador mexicano es fortaleza mental», afirmó el exjugador de la NBA y seleccionado nacional.

El exjugador de New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks subrayó que las carencias del jugador mexicano no están en las habilidades, sino en la mentalidad.

«Es lo que falta. Hay que dejar las quejas de lado. Que si hay mucho extranjero en la liga profesional, que son muchos méxico-americanos, yo creo que quien llega es porque tiene una mentalidad fuerte. Talento hay en México, pero hay que ver qué tan fuerte es esa mentalidad, porque creo que eso es lo que falta», reiteró el campeón FIBA Americas 2013.

Ayón ofreció hoy una clínica gratuita de baloncesto a decenas de niños y niñas en el Centro Olímpico Mexicano.

El multicampeón con el Real Madrid también habló de la falta de confianza que existe en los equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

«Los equipos en Europa debutan chicos de 16 o hasta 15 años, por qué no lo podemos hacer en México, si ellos lo hacen qué pasa acá; falta darle esa responsabilidad al joven. Somos un país con mucho talento, pero los chicos a los 18, 19 años se van quedando, no se explota ese talento. Se debuta jugadores, pero sin continuidad», expresó.

Ante el panorama, el nacido en Compostela, Nayarit, localidad de la que es alcalde, desestimó que la posibilidad de traer una franquicia de NBA a México sea la solución para que más jugadores locales salten a esa liga.

«Tener un equipo de NBA en México no quiere decir que va a tener mexicanos. El nivel de los jugadores que surjan debe ser suficiente para competir, quien lo tenga para ser jugador de NBA jugará en un equipo aquí en México, en Estados Unidos o Canadá», explicó.

El tercer jugador mexicano en jugar en la NBA señaló que continuará con su labor con los chicos con este tipo de clínicas, porque son una motivación que él no tuvo.

«Estas clínicas me hubieran ayudado mucho en mi niñez, por eso vamos a seguir con varios campamentos de baloncesto más. En marzo tendremos uno Guanajuato que se llamará el festival Gustavo Ayón y uno más en Compostela, en julio», concluyó. EFE

