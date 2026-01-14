Ayuda alimentaria llega a Al Fasher por primera vez a gran escala en 18 meses, según EEUU

El Cairo, 14 ene (EFE).- Más de 1,3 toneladas métricas de alimentos, suministros para purificar agua y botiquines básicos de salud llegaron este miércoles por primera vez en 18 meses a Al Fasher, que fue tomada por los paramilitares de Sudán en octubre tras un largo asedio que abocó a los residentes a la hambruna, de acuerdo con Estados Unidos.

«Celebramos la exitosa entrega de asistencia vital a Al Fasher», dijo en X el asesor estadounidense para asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, que celebró que esto fue posible tras meses de negociaciones facilitadas por Washington sobre el acceso humanitario en esta devastada localidad de Darfur, en el oeste de Sudán.

Boulos recordó que la población civil de Al Fasher «ha soportado meses de asedio con el acceso humanitario bloqueado», por lo que calificó de «fundamental que esta asistencia fluya sin obstáculos» no solo en esta localidad, sino a todo Sudán.

«Mientras presionamos a las partes en conflicto para que declaren una tregua humanitaria a nivel nacional, seguiremos apoyando los mecanismos que faciliten la entrega sin trabas de asistencia a las zonas afectadas por la hambruna, la desnutrición y el desplazamiento provocado por el conflicto», añadió el estadounidense.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a «aumentar sus contribuciones» para apoyar a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y a sus socios humanitarios, pese que Washington ha recortado severamente sus aportaciones económicas a las misiones y agencias de ayuda humanitaria.

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) arrebató al Ejército de Sudán la ciudad de Al Fasher el 26 de octubre pasado, después de un asfixiante asedio de un año y medio que provocó una catástrofe humanitaria en la urbe, impidió el acceso de ayuda y abocó a los residentes a la hambruna.

La violenta toma de Al Fasher se saldó con la muerte de cientos de personas, decenas de miles de desplazados y desaparecidos, además de un largo recuento de crímenes de guerra denunciados por organizaciones de derechos humanos y por el propio Gobierno sudanés, que está controlado por la junta militar que gobierna el país.

La guerra en Sudán se desató el 15 abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y, desde entonces, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta. EFE

