Activistas suizos de la flotilla de Gaza temen por las personas que siguen retenidas en Israel

Alrededor de 200 personas acudieron a dar la bienvenida a los activistas a su llegada al aeropuerto de Ginebra. Keystone-SDA

Ocho participantes suizos de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza llegaron a Ginebra el domingo por la tarde. Afirman que fueron tratados de forma «inhumana» y están muy preocupados por la suerte de los activistas que siguen detenidos por Israel.

«Estamos conmocionados por lo que hemos visto y vivido», declaró uno de los activistas suizos el domingo por la tarde en la terminal de llegadas del aeropuerto de Ginebra, donde unas 200 personas se habían reunido para darles la bienvenida.

Este activista, en nombre de sus compañeros y compañeras, describió cómo la flotilla había sido objeto de «un auténtico ataque militar» por parte de la marina israelí. A continuación, habló de las condiciones «inhumanas» de detención y afirmó que habían sido víctimas de «torturas y abusos».

No quiso dar más detalles mientras otros activistas siguen encarcelados. «Haremos una declaración completa cuando regresen», dijo, señalando que más de 300 miembros de la flotilla, entre ellos diez ciudadanos suizos, seguían detenidos. «Estamos muy preocupados por su suerte», añadió.

Se critica la «inacción» de Suiza

El activista también criticó la «total inacción» del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, que, según él, no había hecho prácticamente nada para ayudarles. Por otro lado, elogió el apoyo de Turquía, que les permitió ser repatriados a través de Estambul.

En total, 19 ciudadanos suizos se encontraban entre los más de 400 activistas a bordo de los 41 barcos de la flotilla que fueron interceptados por Israel. Los activistas fueron detenidos entre el jueves y el viernes frente a la costa de Gaza.

Según Annie Serrati, portavoz de la asociación Waves of Freedom (WOFA, por sus siglas en inglés), que estuvo presente en el aeropuerto de Ginebra el domingo, los ciudadanos suizos que continúan retenidos se encuentran «relativamente bien de salud». Sin embargo, expresó su preocupación por las condiciones de detención, en particular en lo que respecta a la higiene y el acceso a alimentos y agua potable.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.