Ayuntamiento de Dublín no retirará cientos de banderas irlandesas que puso la ultraderecha

2 minutos

Dublín, 28 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Dublín anunció este viernes que no retirará las cientos de banderas de la República de Irlanda izadas en los últimos meses por grupos antiinmigración y de ultraderecha en barrios de la capital.

La corporación municipal indicó en un comunicado que prefiere adoptar un enfoque «positivo y proactivo» para trabajar con las comunidades locales y promover «un conocimiento más profundo» de la «historia y significado» de la ‘Tricolor’, así como de su «mensaje de inclusión, igualdad y respeto».

«La bandera irlandesa es un símbolo unificador para todos los que consideran Dublín su hogar. Representa la paz, la unión y la responsabilidad compartida que tenemos en la construcción de una ciudad inclusiva y acogedora», según la nota.

Grupos vinculados a la extrema derecha y activistas comunitarios comenzaron a izar tricolores en zonas de la capital, sobre todo en las más pobres, el pasado agosto, al hilo de la llamada ‘Operation raise the colours’ (Operación izar la bandera) lanzada en el vecino Reino Unido contra la inmigración.

El ministro irlandés de Justicia, Jim O’Callaghan, rechazó entonces la aparición de banderas en «cada poste o farola», pero pidió prudencia de cara a acometer su retirada.

En consecuencia, el Consejo de la Ciudad de Dublín decidió hoy no tomar acción alguna al respecto, tras recibir asimismo varios informes de la Policía nacional (Garda).

Según el diario ‘The Irish Times’, las fuerzas del orden han advertido de que una operación de retirada de banderas a gran escala provocaría probablemente una respuesta agresiva y pondría a los trabajadores municipales en peligro físico.

Los funcionarios, ha recordado la Garda, también podrían ser grabados e identificados en las redes sociales por perfiles asociados a los citados grupos de ultraderecha, en los que militan individuos con antecedentes por violencia.

«Por tanto, el consejo ha concluido que retirar dichas banderas en este momento sería contraproducente», señaló al ‘Times’ una portavoz del Ayuntamiento, quien precisó que solo se eliminarán aquellas que representen «un peligro o riesgo para la seguridad pública».

En respuesta a la aparición de las tricolores, grupos antirracistas han comenzado a izar en la últimas semanas banderas de otros países como Palestina, Brasil y Ucrania. EFE

ja/fjo/cg