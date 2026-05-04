Ayuso asegura que México ocupa un “lugar prioritario” para la inversión madrileña

3 minutos

Ciudad de México, 4 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este lunes frente a un centenar de inversores, empresarios y representantes de compañías de México y España el trabajo de “la gran comunidad hispana” y aseguró que México ocupa un “lugar prioritario” para la inversión bajo el respeto del modelo democrático liberal.

“México es de nuestros principales socios inversores, desde 2019 las empresas mexicanas han invertido más de 4.600 millones de euros en Madrid, generando más de 30.000 empleos y lo han hecho en sectores diferentes como: alimentación, construcción, servicios, financieros, tecnología”, declaró la mandataria regional en la Cámara Española de Comercio en Ciudad de México.

Asimismo, apuntó que Madrid es “uno de los principales inversores” en el país norteamericano, ya que desde hace siete años ha captado una inversión de 7.400 millones de euros.

“Hoy somos la región que más aporta al conjunto de la nación, hablamos de casi el 20 % de la economía nacional”, señaló, al revelar que el PIB de la Comunidad de Madrid vuelve a estar “por encima de la media nacional”, con el 3,1 %.

Díaz Ayuso pujó por “seguir reforzando esas alianzas entre España y México”, en medio de un escenario en el que ambos países han “normalizado” sus relaciones, desde que el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como su sucesora, Claudia Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

No obstante, la presidenta madrileña ha protagonizado varios choques con Sheinbaum en ese sentido, y sin hacer señalamientos directos a su gobierno, sostuvo que hay gobernantes que subvierten las instituciones democráticas, lo que afecta a la inversión y al sector empresarial.

“Las van subvirtiendo y, sobre todo, se mantiene una fachada de democracia a través de supuestas elecciones, una supuesta prensa libre, pero luego sistemáticamente se va minando el poder judicial, los órganos de control, a los medios de comunicación y a la empresa”, repasó.

Por último, remarcó la importancia del sector privado para consolidar la prosperidad económica

“Tenemos que defender a la empresa como un motor de creación de oportunidades y consolidación de la clase media. Insisto la clase media es la que a Madrid le está dando tanta seguridad y prosperidad y esto solo puede mantenerse si España y México son conscientes de todo esto y saben respetar las reglas del juego”, zanjó.

La segunda parada de Díaz Ayuso este lunes será en el encuentro ‘Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés’, al que asistirá Nacho Cano, director del polémico musical ‘Malinche’ que narra la llegada de los españoles a México a comienzos del siglo XVI encabezados por Hernán Cortés y defiende el legado de la hispanidad. EFE

abz/afs/lss

(foto) (video)