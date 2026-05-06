Ayuso recibe medalla en México y subraya que «somos parte de una misma familia»

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Ciudad de México, 6 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este miércoles la Medalla de la Libertad del Congreso del estado mexicano de Aguascalientes (centro) por su «lucha en favor de las libertades, la democracia y la identidad cultural».

Al recibir la condecoración, Ayuso, en su cuarta jornada en el país norteamericano, reiteró su discurso en defensa de la hispanidad y en contra de «los sectarismos» políticos, porque, aseguró, «México y España somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos».

«Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas otros vemos oportunidades: ¿Qué no daría otra unión cultural, como la hispana, por tener lo que nosotros?», planteó durante una sesión solemne en el Congreso de Aguascalientes.

La mandataria evitó de nuevo nombrar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien ha tenido choques por etiquetar a México como «narcoestado» y por rendir, durante su estancia, un homenaje al conquistador español Hernán Cortés.

No obstante, Ayuso sostuvo que aquellos que «no quieren asumir todo lo que somos» son los que tienen una «profunda aversión por la libertad y la pluralidad».

«Necesitan dividir entre buenos y malos a los ciudadanos», resaltó, al señalar que se califica de «malos» a los que «se sienten orgullosos» del mestizaje, que ha logrado «una comunidad de 600 millones de almas».

«Gracias a este Congreso por vincular esta conmemoración con la defensa de la libertad, la democracia y nuestra cultura común, una actitud vital en estos momentos en los que los nacionalismos, el sectarismo, la ideología, los cierres, los miedos están haciendo de nuestro planeta un lugar más pequeño y lleno de amenazas», subrayó.

Ayuso aprovechó para destacar la fundación de Aguascalientes en 1525 por mandato de los Reyes Católicos de España, y remarcó que 450 años después «es hoy una referencia de modernidad, de empuje económico y de confianza en el talento de su gente».

La presidenta madrileña también recibirá las Llaves de la Ciudad en reconocimiento a su defensa de la hispanidad.

Ayuso estará en México hasta el próximo martes 12, aunque su recorrido en el país ya ha desatado polémicas por encabezar un homenaje a Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el gobierno oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A la gobernante madrileña se le ha visto rodeada de figuras del ala conservadora, especialmente de la familia del magnate Ricardo Salinas Pliego, e integrantes del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su estancia en Aguascalientes, Ayuso sostendrá un encuentro con los gobernadores de los estados de Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, todos ellos del PAN.

La gira de la dirigente regional madrileña, que tiene contemplada una parada en la Riviera Maya (sur) por la próxima celebración de los Premios Platino el fin de semana, concluirá en Monterrey (norte de México). EFE

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