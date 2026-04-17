Ayuso reivindica su «foto de libertad» frente a la «reunión de narco-Estados» de Sánchez

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Bruselas, 17 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este viernes la «foto de la libertad» que este sábado escenificará con la nobel de la paz y la presencia de la opositora venezolana, María Corina Machado, frente a la «reunión de narco-Estados» del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, con varios líderes progresistas globales.

«Quizás son dos fotos mañana: La de esa reunión del mundo libre y la de una reunión de narco-Estados en torno al presidente Sánchez, que quiere erigirse como el líder de una confederación de algunos países que, desde luego, no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales», dijo Ayuso en declaraciones a los medios tras reunirse en Bruselas con el comisario de Agricultura, Cristophe Hansen.

La jefa del Ejecutivo madrileño recibirá mañana en la Puerta del Sol a la líder opositora venezolana María Corina Machado, junto a la comunidad venezolana residente en España, para entregarle la Medalla de Oro de la región.

El presidente del Gobierno, por su parte, participa en un encuentro de dos días en Barcelona con una docena de líderes progresistas para aunar fuerzas frente al populismo, con una cumbre este viernes con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que estará presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Para Ayuso, este encuentro será una cumbre de «narco-Estados», opuesta a la concentración de venezolanos en la Puerta del Sol, «que se va a convertir en el kilómetro cero de la libertad y del mundo libre».

«Me parece que mañana va a ser un día histórico para Madrid. Va a ser un día precioso», añadió.

La jefa del Ejecutivo madrileño encuentra «lógico» que Sánchez y María Corina Machado no se vayan a reunir en esta visita de la venezolana a España, «cuando el Gobierno de Sánchez ha abandonado a los presos políticos, la libertad en Venezuela y un éxodo de más de ocho millones de personas que la izquierda en la Asamblea decía que eran fans de María Corina».

El Gobierno español señaló este miércoles que ofreció a la líder opositora un encuentro en Madrid, pero que no hubo «indicación de la voluntad» por parte de María Corina Machado para esa reunión. La venezolana argumentó que en este momento «no conviene». EFE

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