Ayuso tras ver al papa: España es un país que sabe celebrar y aparcar un rato diferencias

3 minutos

Ciudad del Vaticano, 1 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este lunes con el papa León XIV a pocos días de su viaje a España, del 6 al 12 de junio, y le trasladó que en Madrid se encontrará «vida en la calle, apertura, mestizaje y alegría» y aseguró que «España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias».

«Hemos estado hablando de la ilusión que nos produce a los españoles su visita, entrando por Madrid y luego Barcelona y Canarias y que estamos entusiasmados con su llegada y llevamos tiempo preparándola con cariño e ilusión», dijo Ayuso a los medios a su salida de la audiencia con el papa que, aseguró, duró cerca una hora.

Para Ayuso, «España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias y buscar y celebrar en esa unidad, y creo que eso es lo que vamos a vivir y es lo que el mensaje que él se va a llevar».

Afirmó que explicó al papa «el Madrid que se va encontrar, vida en la calle, apertura y mestizaje, de alegría y que es un Madrid, además, que integra, que celebra en comunidad y que mira con mucho optimismo hacia el futuro».

La presidenta madrileña regaló al pontífice una colección de fotos de las tradiciones católicas de la Comunidad de Madrid así como algunos dulces típicos y también la medalla internacional de la región.

«Es nuestra máxima distinción en señal de agradecimiento por su visita. Para nosotros es una absoluta alegría y un orgullo», agregó.

Díaz Ayuso aseguró que ha visto al papa «con mucha ilusión» por este viaje «porque quiere mucho a España».

«Somos una región que sabe celebrar grandes eventos, llena de gentes de todas las procedencias, de todas las edades, y es un Madrid que va a celebrar con él y que sabe acoger a ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que van a venir estos días», añadió.

Ayuso, que explicó que no ha hablado de la situación política de España con el pontífice, reiteró que su conversación con León XIV se centró en «como en Madrid se vive la fe y los valores católicos».

Agregó que le trasladó algunas preocupaciones «acerca de los jóvenes» y de «la crisis de soledad», así como también se abordó la preocupación del papa por la inteligencia artificial.

«Todos estos desafíos son compartidos, pero a nosotros nos preocupa sobremanera porque somos conscientes de que mucho de lo que nos ocurre es porque cada vez somos sociedades más pequeñas, que hablamos menos entre nosotros, que estamos más solos», añadió.

La presidenta madrileña espera que esta visita sirva al pontífice nacido en Chicago para que «conozca la vida que tenemos Madrid, lo que se está viviendo, porque es cierto que ha habido un cambio sociológico importante».

«El hecho de que lo que nos distingue y nos separa es evidente, todo el mundo tiene un planteamiento. De hecho, no hay dos personas iguales, no hay dos seres iguales, pero también hay muchas cosas que nos unen, y creo que somos un país muy alegre», observó.

Concluyó asegurando que se va del Vaticano, «con ilusión y con la esperanza de que salga todo muy bien» y que el papa «se sienta muy orgulloso de España, de la hispanidad y de todo lo que estamos trabajando con tanto cariño». EFE

ccg/sam/cg

(vídeo)(foto)