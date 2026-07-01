Azcón: Incendio de Leciñena está en fase de perimetración, aunque preocupación es extrema

Compartir

1 minuto

Bruselas, 1 jul (EFE).- El presidente aragonés, Jorge Azcón, sostuvo este miércoles en Bruselas que el fuego declarado en Leciñena (Zaragoza), que ayer estaba «absolutamente descontrolado», se encuentra en «fase de perimetración» después de presentar una evolución favorable durante la noche, aunque recordó que la preocupación aún es «extrema».

«Las temperaturas han bajado, el viento también se ha reducido, con lo cual ha hecho que el trabajo de esta noche haya sido un trabajo muy importante para que el incendio, que ayer estaba absolutamente descontrolado, hoy podamos hablar que se encuentra en fase de perimetración», dijo Azcón a los medios en el Comité Europeo de las Regiones, donde tenía previstos varios actos.

El líder aragonés ha cancelado su agenda y volverá este mismo miércoles a Zaragoza, donde llegará a última hora del día, y mañana se dirigirá a las zonas afectadas para seguir in situ la evolución del incendio, que ya ha quemado unas 2.200 hectáreas.

Azcón recalcó que es «fundamental» que durante las próximas 12 horas las condiciones climatológicas «sean favorables», y aseveró que, aunque hay «un gran número de medios trabajando» en la zona, no descartan pedir apoyo al Gobierno central.

Actualmente, el Gobierno aragonés monitoriza la posible afectación del fuego a los municipios de Alcubierre y de Robles, aunque «la previsión en estos momentos es que no pueda llegar» a estas localidades. EFE

mas/rja/vnz

(Vídeo)