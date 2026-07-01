Azcón pide al comisario de Transportes que visite Canfranc para avanzar en su reapertura

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Bruselas, 1 jul (EFE).- El presidente aragonés, Jorge Azcón, pidió este miércoles al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, que visite Aragón para avanzar en la reapertura de la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Pau, una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social a ambos lados de los Pirineos.

«En el saludo que he tenido con el comisario de Transportes, lo fundamental es que se ha comprometido a venir a Aragón, y es fundamental que vea Canfranc ‘in situ'», dijo Azcón a los medios en el Comité de las Regiones, donde tenía previstos varios actos durante el día.

A mediados del pasado mes de junio, el Gobierno de Aragón pidió una mayor implicación del gobierno francés para impulsar la reapertura de la línea.

Aragón considera imprescindible una mayor implicación de París en el proyecto e insta al Gobierno de España a reforzar el diálogo institucional con las autoridades francesas para impulsar el avance de las actuaciones pendientes y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Azcón recordó además la «importancia económica y social» de la unión de las regiones de Aragón y Nueva Aquitania (Francia) a través de esta línea ferroviaria, y sostuvo que el Gobierno francés «lleva un poco más de retraso» que el Ejecutivo español en los trabajos.

«Creo que la jornada que hagamos en Aragón, en la que por supuesto invitaremos a las autoridades francesas, al presidente de Nueva Aquitania, tiene que ser definitivo para que las autoridades francesas y también las autoridades españolas se conciencien sobre la importancia de reabrir Canfranc», manifestó.

También dijo que es el comisario europeo «quien tiene una especial voluntad de que ese tipo de infraestructuras que afectan a más países sean las que se impulsen por parte de los gobiernos». EFE

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