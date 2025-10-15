Azcón pide más inversión al Gobierno para atraer miles de millones en la economía digital

Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, pidió este miércoles al Gobierno de España que «recapacite» y aumente la inversión en la red de transporte de energía hacia su región para poder atraer «miles de millones» de las empresas tecnológicas

«Lo que está ocurriendo en Aragón se mira con envidia sana desde muchas regiones de Europa, porque en Aragón hemos recibido 50.000 millones de euros de inversión en centros de datos», aseguró Azcón en declaraciones a la prensa, tras intervenir en un debate en el Comité de las Regiones dedicado a la economía digital.

El presidente de Aragón, afirmó, no obstante, que se pueden crear «más empleo, más inversión, más infraestructuras digitales si la red de energía funciona» y dijo que va hacer «todo lo posible porque el Gobierno de España recapacite» y modifique el plan de inversiones que ya ha presentado para Aragón.

«Las inversiones que ha anunciado el Gobierno de España en la red de transporte van a permitir que las principales inversiones que ya hemos anunciado se conviertan en realidad. Pero tenemos otras muchas inversiones llamando a la puerta de Aragón (…) y eso es lo que le pedimos al Gobierno de España», continuó.

Azcón apuntó que su Gobierno mantiene conversaciones con empresas tecnológicas que «estarían dispuestas a seguir invirtiendo miles de millones en nuestra Comunidad Autónoma».

Pero «esos miles de millones de inversiones a más se pueden paralizar si el Gobierno de España no cambia el proyecto de inversión en red de transporte de energía», señaló Azcón. EFE

