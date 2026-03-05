Azerbaiyán acusa a Irán de atacar con drones el aeropuerto de Najicheván

Bakú, 5 mar (EFE).- El Gobierno de Azerbaiyán acusó el jueves a Irán de atacar con drones el aeropuerto del enclave de Najicheván, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país.

«Como resultado del ataque, el aeropuerto resultó dañado y dos civiles resultaron heridos. Bakú condena enérgicamente este incidente; estas acciones contravienen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a la escalada de tensiones en la región», enfatizó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán en un comunicado.

Bakú citó al embajador iraní, Mojtaba Demirchilu, para que ofrezca explicaciones del ataque.

«Se ha presentado una enérgica protesta ante la parte iraní, y se le entregará la nota de protesta correspondiente», explica el ministerio.

De este modo, «Azerbaiyán se reserva el derecho a tomar las represalias necesarias», añaden.

Los medios progubernamentales de Azerbaiyán critican el ataque dado que Azerbaiyán se negó a permitir que su territorio se utilizara en operaciones militares contra Irán.

El Aeropuerto Internacional de Najicheván es el único aeropuerto civil de la república autónoma, que le separa del resto de territorio azerí por Armenia.

Desde allí se operan vuelos a Bakú, Ganja, y países como Rusia y Turquía.

El ataque ha llevado a la suspensión de la terminal aérea, por lo que se han visto interrumpidas las conexiones por aire entre el enclave y el resto de territorio azerbaiyano.

Las rutas por autobús a través de Irán ya quedaron suspendidas desde el 28 de febrero.EFE

