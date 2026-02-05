Azerbaiyán condena a cadena perpetua a exlíderes de Nagorno Karabaj

Bakú/Tiflis, 5 feb (EFE). – La Justicia azerbaiyana condenó este jueves a cadena perpetua a varios exdirigentes de la república separatista de Nagorno Karabaj, disuelta en enero de 2024, informó a EFE un portavoz del Tribunal Militar de Bakú.

Entre los condenados figuran el exlíder karabají, Araik Harutiunián; el exministro de Defensa, Levón Mnatsakanián; el exministro de Exteriores, David Babaián; el expresidente de Parlamento karabají, David Ishjanián, así como el comandante adjunto del Ejército, David Manukián.

Los exlíderes de la república autoproclamada, Arkadi Gukasián y Bako Sahakián, fueron condenados a 20 años de prisión, en vista de tener más de 65 años, circunstancia que no permite condenarlos a perpetua, según la agencia Azertag.

Todos los condenados fueron detenidos a finales de 2023 tras una operación militar azerbaiyana en Nagorno Karabaj, que acabó con la rendición del pequeño enclave.

El ex primer ministro karabají y conocido filántropo armenio, Rubén Vardanián, también se enfrenta a cadena perpetua, pero su caso fue separado del de otros dirigentes del enclave.

Ninguno de los acusados ha reconocido su culpa, mientras que los medios armenios han tachado el juicio en Bakú de una “farsa”.

Según la legislación azerbaiyana, los condenados, acusados de delitos tan graves como financiación de terrorismo, asesinatos, torturas y toma ilegal de poder, entre otros cargos, pueden recurrir los fallos.

Según Vardanián, cuya liberación fue exigida por varias personalidades del mundo de la cultura y los negocios, el proceso judicial en Bakú es un intento de castigar a todas las personas que querían ayudar a Nagorno Karabaj y su población armenia.

La república de Nagorno Karabaj, creada en 1991 tras un referéndum apoyado por el 99,98 % de la población, fue disuelva el 1 de enero de 2024 por un decreto de su último presidente, Samvel Shajramanián, que tomó esa decisión tras una operación militar de Azerbaiyán en la región.EFE

