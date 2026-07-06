Azerbaiyán convoca al embajador ruso por ataque a una gasolinera azerbaiyana en Ucrania

Compartir

1 minuto

Bakú, 6 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán convocó este lunes al embajador ruso en el país caucásico, Mijaíl Yevdokímov, para protestar por un ataque con drones perpetrado la víspera contra una gasolinera de la compañía azerbaiyana SOCAR en Ucrania.

Según informó Exteriores en una nota, este no es el primer incidente de este tipo, ya que en el pasado ya hubo ataques contra instalaciones de SOCAR en Ucrania, incluyendo una estación compresora de gas y un depósito de petróleo en Odesa.

Dichos ataques causaron importantes daños materiales y dejaron heridos a empleados de la empresa, según Bakú.

La parte azerbaiyana afirmó que la continuidad de estos incidentes, a pesar de las advertencias, evidencia su carácter selectivo.

Además, durante la reunión con el embajador ruso, se le recordó el daño causado por los ataques aéreos contra los edificios de la embajada de Azerbaiyán en Kiev y el consulado honorario en Járkov durante ataques anteriores.

Bakú hizo hincapié asimismo en la necesidad de cumplir con la Convención de Viena para la Protección de las Misiones Diplomáticas y Consulares.

La parte azerbaiyana también instó a Rusia a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los incidentes y a proporcionar aclaraciones, así como a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger las instalaciones civiles y diplomáticas. EFE

fg-mos/mra