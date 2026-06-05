Azerbaiyán denuncia que cinco de sus marineros murieron en ataque de drones en mar de Azov

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Bakú, 5 jun (EFE).- Cinco ciudadanos azerbaiyanos murieron y tres resultaron heridos tras un ataque con drones perpetrado en el mar de Azov contra dos buques cargueros que se dirigían de Turquía a Rusia, denunció hoy el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán.

Según el portavoz de la diplomacia azerbaiyana, Aiján Gadzhizade, el ataque ocurrió en la noche de jueves a viernes, cuando los drones atacaron los buques Natra (bajo bandera de Belice) y Zirkon (bandera de Palau) cuando se acercaban a la región rusa de Rostov, donde debían recibir un cargamento de grano.

A bordo de los dos navíos, que no eran de propiedad azerbaiyana, había 25 ciudadanos del país caucásico.

«La parte rusa informó a las autoridades azerbaiyanas de la muerte de cinco marineros y las heridas de otras tres personas, que fueron hospitalizados en la ciudad de Yeisk», en el sur de Rusia, precisó.

Añadió que «en estos momentos el Ministerio de Exteriores coordina con las entidades estatales, legaciones diplomáticas y otras instituciones de varios países para esclarecer las circunstancias del incidente y ayudar a las víctimas».

El Centro Coordinador de Rescates de Tamán informó que el buque Natra fue atacado por cuatro drones, lo que causó la muerte de dos miembros de la tripulación. Los sobrevivientes lograron sofocar el incendio que se desató a bordo, pero el buque quedó dañado y precisa de remolque.

Una hora después, otros cuatro drones atacaron el carguero Zirkon, matando a tres marineros. Los restantes abandonaron el navío envuelto en llamas a bordo de botes.

En el primer carguero había 12 tripulantes y en el segundo, 14. Ambas tripulaciones estaban compuestas por azerbaiyanos. Los sobrevivientes fueron rescatados por tres barcos que se encontraban cerca del lugar y trasladados a Yeisk. Dos remolcadores fueron enviados para remolcar el buque Natra.EFE

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