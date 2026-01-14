Azerbaiyán entregó a Armenia cuatro prisioneros, anunció Pashinián

Tiflis, 14 ene (EFE).- Azerbaiyán ha entregado a Armenia cuatro prisioneros capturados en el marco del conflicto por el control de Nagorno Karabaj, anunció este miércoles el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

«Gevorg Sudzhián, David Davtián, Viguén Euldzhekián y Vagif Khachatrián fueron entregados recientemente a representantes de las autoridades competentes de Armenia por representantes de las autoridades de Azerbaiyán en el puente Hakari», escribió Pashinián en las redes sociales.

Agregó que los prisioneros, que se encuentran en un aceptable estado de salud, se dirigían a Ereván.

Según el Servicio Nacional de Seguridad de Armenia, se trata del resultado del proceso de normalización de las relaciones que iniciaron Ereván y Bakú.

Tarón Chajoyán, un alto cargo del Gobierno armenio, se congratuló por la liberación de los cuatro armenios y afirmó que «mientras la oposición acusa a las autoridades de no hacer nada para la vuelta de los armenios presos (en Azerbaiyán), cuatro de ellos fueron liberados».

La oposición armenia lleva años criticando al Gobierno de Pashinián por no priorizar la liberación de los armenios recluidos en las cárceles azerbaiyanas en las negociaciones con Bakú para la firma de un acuerdo de paz.

Según fuentes armenias, en cautiverio quedan aún una veintena de prisioneros, incluidos los dirigentes de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, disuelta en enero de 2024.EFE

