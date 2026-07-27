Azerbaiyán prohíbe actividades de un canal de televisión y una agencia de prensa de Irán

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Bakú, 27 jul (EFE).- Las autoridades de Azerbaiyán declararon hoy ilegales las actividades del canal de televisión iraní Sahar TV y la agencia de prensa Mehr al señalar que son contrarias a los intereses nacionales del país caucásico.

«Teniendo en cuenta la legislación nacional y el principio de reciprocidad, las actividades de los medios de comunicación que se oponen a la soberanía, el orden constitucional, la integridad territorial y la seguridad nacional de Azerbaiyán son considerados ilegales», informó en un comunicado la Agencia de Desarrollo de Medios de Prensa azerbaiyana.

La decisión fue hecha pública después de que el Ministerio de Inteligencia de Irán incluyó a varios medios de prensa extranjeros, incluyendo al canal de televisión estatal AzTV en una lista de «medios de prensa hostiles» y alertó de una posible persecución penal contra las personas que cooperen con estos.

La agencia aclaró que las restricciones se impusieron de acuerdo con la Ley sobre Medios de Comunicación, que prevé la posibilidad de aplicar medidas simétricas a periodistas y medios de comunicación de los estados que impongan restricciones a medios azerbaiyanos.

Las autoridades instaron a los medios de comunicación y periodistas locales a abstenerse de cooperar con el canal de televisión Sahar, la agencia Mehr y sus afiliados, e insistieron en que la cooperación internacional entre medios de prensa debe basarse en el respeto mutuo y la independencia periodística.

Las relaciones entre Bakú y Teherán se han deteriorado paulatinamente en los últimos años debido a acusaciones mutuas de desinformación e injerencia en los asuntos internos.

El 5 de marzo pasado drones iraníes atacaron objetivos en la República Autónoma de Najicheván, exclave de Azerbaiyán, y causaron daños a civiles e infraestructura.

No obstante, días después Azerbaiyán, que comparte una frontera de casi 700 kilómetros con Irán, proporcionó al país vecino dos cargamentos de alimentos y medicinas por un total de 25 y 82 toneladas, respectivamente, en el contexto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

En Irán, país que ha mantenido tradicionalmente amistad con la cristiana Armenia, vive una amplia minoría azerbaiyana. EFE

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