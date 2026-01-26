Azerbaiyán recibe al ministro de Exteriores israelí para hablar de cooperación económica

1 minuto

Bakú, 26 ene (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, recibió este lunes al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en el marco de un foro empresarial que se celebra en la capital del país caucásico.

Ambas partes expresaron su satisfacción por la reunión entre los presidentes de Azerbaiyán e Israel en el reciente Foro de Davos, «donde se abordaron cuestiones relacionadas con la agenda bilateral», según se destaca en la web presidencial.

Aliyev resaltó el éxito del desarrollo de las relaciones entre ambos países en distintos ámbitos, como la economía, el comercio, la energía y el turismo, entre otros.

También se destacaron los avances en agricultura, gestión de recursos hídricos y tecnología, así como la contribución de las visitas y constantes contactos con el objetivo de ahondar en la cooperación. Del mismo, se destacó el papel de la comisión intergubernamental.

Saar, quien estuvo acompañado por representantes de importantes empresas durante su visita, señaló que el foro empresarial azerbaiyano-israelí contribuirá aún más al desarrollo de las relaciones bilaterales.

Saar también expresó su agradecimiento a Aliyev por la preocupación mostrada a nivel estatal hacia la comunidad judía de Azerbaiyán.

Azerbaiyán, cuyo principal aliado es Turquía, sigue explorando oportunidades y expandiendo su influencia regional, que también se vierte sobre Oriente Medio.EFE

fg-mos/alf