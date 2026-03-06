Azerbaiyán retirará a su personal diplomático de Irán tras ataque con drones en Najicheván

1 minuto

Bakú, 6 mar (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha decidido retirar a todo el personal diplomático de la vecina Irán tras el ataque con drones contra la autonomía azerbaiyana de Najicheván, anunciaron este viernes las autoridades del país caucásico.

«Esto afectará tanto a la Embajada en Teherán como al consulado general en Tebriz», dijo Jeyhun Bayrámov, ministro de Exteriores azerbaiyano, en rueda de prensa. EFE

