Azerbaiyán también reforzará la protección de menores en redes sociales

1 minuto

Bakú, 27 feb (EFE).- Azerbaiyán reforzará la protección de menores en redes sociales, siguiendo el ejemplo de varios países occidentales y siendo uno de los primeros en el espacio postsoviético en abordar esta cuestión, según informan este viernes medios locales.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, firmó una disposición para la toma de «medidas para proteger a los niños de contenidos nocivos e influencias negativas en el entorno digital», señala la agencia APA.

Según el medio, el Gobierno tiene que elaborar en el plazo de tres meses una base judicial para la protección de los menores de contenidos nocivos en redes sociales.

Estas medidas, según el documento firmado por el mandatario azerbaiyano, deben incluir la introducción de restricciones de edad para el uso de redes sociales.

Además, se exige establecer unas reglas para el uso de dispositivos móviles en las escuelas y otras instituciones educativas para menores de edad. EFE

