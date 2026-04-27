Azerbaiyán y Chequia se plantean la producción militar conjunta y la exportación de gas

2 minutos

Bakú, 27 abr (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, anunció este lunes que su país se plantea la producción conjunta de equipos militares con la República Checa tras reunirse con el primer ministro checo, Andrej Babis, quien mostró interés en importar gas del país caucásico, su principal exportador de petróleo.

Alíyev, quien recibió a Babis en Bakú, señaló que la cooperación se está desarrollando en el marco de los esfuerzos de Azerbaiyán por fortalecer su capacidad de defensa nacional.

En ese sentido, destacó que Bakú importa actualmente grandes cantidades de armamento de fabricación checa, que cuenta con una potente industria militar desde cuando el país pertenecía al Pacto de Varsovia

La parte azerbaiyana, que se hizo hace tres años con el control de la región de Nagorno Karabaj en una operación militar de apenas 24 horas, destacó que durante la visita se abordó la relación bilateral entre ambos países y una amplia gama de temas de la agenda regional e internacional.

Alíyev hizo especial hincapié en la cooperación energética, volviendo a presentar a la nación del Cáucaso como un proveedor fiable de recursos energéticos para la Unión Europea.

Al respecto, Babis admitió que el consorcio nacional checo, CEPS, está considerando la importación de gas azerbaiyano y destacó las perspectivas de una cooperación estable.

«Nos complacería enormemente firmar un contrato de suministro de gas a largo plazo con Azerbaiyán», señaló Babis, quien concretó que las negociaciones están teniendo lugar con la participación de representantes de empresas energéticas.

Aliyev también señaló que Azerbaiyán es el principal proveedor de petróleo a la República Checa, representando el 42% de las importaciones en 2025, equivalentes a 2,9 millones de toneladas. EFE

fg-mos/psh