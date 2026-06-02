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Azerbaiyán y Turquía acuerdan suministros de gas al mercado turco durante 15 años

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Bakú, 2 jun (EFE).- Azerbaiyán y Turquía firmaron hoy un acuerdo de suministros de gas por un plazo de 15 años del yacimiento de gas licuado Absheron al mercado turco.

El documento, rubricado en el marco de la Semana Energética de Bakú que acoge la capital azerí hasta el próximo miércoles, establece que durante los próximos tres lustros Turquía recibirá el 50 % del gas producido en este yacimiento, con una capacidad total de 30.000 millones de metros cúbicos anuales.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la azerbaiyana SOCAR, Rovshan Nadzhaf, la vicepresidenta de prospección y extracción de TotalEnergies, Martina Opizzi, el presidente de la compañía emiratí XRG, Mohamed Al Aryani, y el director general de la turca BOTAS, Abdulvahit Fidan.

A día de hoy el yacimiento de Absheron, a orillas del Caspio, produce 1.500 millones de metros cúbicos de gas destinados totalmente al mercado interno de Azerbaiyán.

Se prevé que las exportaciones a Turquía correrá a cargo de la segunda etapa de ampliación del yacimiento, que prevé la producción de entre 5.000 y 6.000 millones de metros cúbicos anuales a partir de 2030-2031.

Las reservas de Absheron son valoradas en unos 350.000 metros cúbicos de gas.EFE

fg-mos/cg

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