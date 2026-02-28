Aziz Nasirzadeh, el general al frente de la Defensa iraní que dirigió la fuerza aérea

Madrid, 28 feb (EFE).- El general Aziz asirzadeh, ministro de Defensa iraní del que Israel ha anunciado su muerte en los bombardeos conjuntos con EE.UU. de este sábado, llegó al cargo en agosto de 2024.

Este general de brigada fue anteriormente jefe de la Fuerza Aérea iraní, entre 2018 y 2021, y jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, desde septiembre de 2021 hasta que se convirtió en titular de Defensa.

Empezó a prestar servicio en el Ejército durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y después estuvo vinculado a la fuerza aérea, como piloto certificado de cazabombarderos F-14.

En 2010, cuando ocupaba el puesto de jefe adjunto de la Fuerza Aérea fue el encargado de anunciar que el Ejército había probado «con éxito» un prototipo de avión teledirigido e «indetectable» por los radares, «desarrollado íntegramente en el país»,.

Ya como jefe de la Fuerza Aérea, en 2018 aseguró que uno de los objetivos de su país era «ampliar el alcance de sus misiles» y que ya trabajaba en ello.

En mayo de 2025, ya en medio de las amenazas de Estados Unidos e Israel de atacar al país por su apoyo a los hutíes de Yemen, Nasirzadeh presentó un nuevo misil balístico con un alcance de 1.200 kilómetros, denominado Qassem Basir, que según aseguró era capaz de penetrar a diferentes sistemas de defensa aérea, como (los estadounidenses) THAAD y Patriot.

Tras la llamada ‘guerra de los Doce Días’, en junio de 2025, el ministro de Defensa advirtió que si Israel volvía a atacar Irán, su país utilizaría misiles “mucho más avanzados”.

En las últimas semanas, Nasirzadeh ha advertido a Estados Unidos de que, en caso de bombardeos del exterior, el Ejército iraní respondería con ataques a las bases estadounidense en la región o de sus países aliados.

Irán responderá «con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión», y su Ejército defenderá el país «hasta la última gota de sangre», afirmó Nasirzadeh el pasado 13 de enero.

El portavoz del Ejército israelí, Defrie Effin, anunció en la noche del sábado la muerte de Nasirzadeh en los bombardeos de hoy, en los que también habrían fallecido el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, y otros cinco altos cargos iraníes. EFE

