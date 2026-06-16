Aznar, sobre España: «Es imposible encontrar una mayor polarización» en Europa

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Lisboa, 16 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno de España (1996-2004) José María Aznar afirmó este martes en Lisboa que «es imposible encontrar una mayor polarización» que la que se vive en su país, en un contexto de fragmentación social en los países europeos.

Aznar hizo estas declaraciones durante una mesa redonda en The Lisbon Conference, organizada bajo el título ‘La gran transformación: el mundo en una época de incertidumbre», en la que reflexionó sobre la defensa europea.

Durante su alocución, aseguró que defiende la idea de que Europa es una «asociación próxima de naciones», que respeta a su vez la identidad de los otros países, en un momento de polarización y fragmentación de la población en varios países europeos.

En ese sentido, dijo: «Por ejemplo, si miras a mi país, es imposible encontrar una mayor polarización».

Aun así, defendió que la Unión Europea, a la que ve como «un milagro», sigue siendo necesaria: «Necesitamos la Unión Europea más que nunca y necesitamos a la OTAN más que nunca».

Dijo además que hace este alegato en un momento en el que no cree «mucho» en la capacidad europea para impulsar su autonomía estratégica con una rama militar sin la presencia de Estados Unidos.

Cuestionó también cuáles serán las consecuencias de la situación entre Estados Unidos e Irán, que son «muy importantes» también para Europa al afectar a aspectos como la navegación marítima y los combustibles.

Respecto a los retos europeos, Aznar planteó que hay cinco cuestiones que deben ser analizadas: la demografía y el poder económico, cultural, militar y tecnológico, que en su opinión no se están desarrollando igual de bien que en las últimas décadas.

En ese sentido, se preguntó cómo afrontar la crisis demográfica y consideró que apostar por la inmigración «no es una solución, sino un paliativo».

En la mesa redonda participaron también el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y la ex primera ministra británica Theresa May. EFE

cch/ah

(foto)(vídeo)