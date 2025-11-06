Azores eleva la alerta en el volcán Santa Bárbara por el aumento de la actividad sísmica

2 minutos

Lisboa, 6 nov (EFE).- El archipiélago portugués de las Azores, en el océano atlántico, ha elevado el nivel de alerta en el volcán Santa Bárbara, localizado en la isla Terceira, por el aumento de la actividad sísmica.

El Centro de Información y Vigilancia Sismovolcánica de las Azores (Civisa) informó este jueves en un comunicado de que su gabinete de crisis optó por aumentar el nivel de alerta de V2, que indica actividad moderada, a V3, que avisa de actividad sísmica elevada, para el Santa Bárbara.

La decisión fue adoptada durante la reunión del gabinete de crisis para evaluar la evolución en octubre, donde se observó que, si bien la actividad sísmica en Terceira es todavía de baja magnitud, se encuentra «por encima de los niveles de referencia», especialmente en el volcán Santa Bárbara y en el sistema volcánico de la fisura occidental de la isla, dijo Civisa.

El organismo subrayó que esta es una «tendencia creciente» si se compara con los primeros meses de 2025.

Precisamente este jueves, se registró a las 07.00 hora local (08.00 hora GMT) un terremoto de magnitud 2,3 en la escala Richter con el epicentro a seis kilómetros al sureste de Altares, en Terceira.

El temblor se sintió con intensidad máxima IV de la Escala de Mercalli modificada en las zonas de São Bartolomeu dos Regatos, Terra Chã, São Bento, Nossa Senhora da Conceição y Ribeirinha, mientras que fue sentido con intensidad III en Santa Bárbara.

Los sismos son habituales en la isla Terceira, que está atravesada en su parte central por la Franja Volcánica Fisurada. El Santa Bárbara es el volcán más diverso desde el punto de vista geológico de los que existen en la isla y tuvo su última gran erupción en 1791. Llevaba en el nivel de alerta V2 desde diciembre EFE

