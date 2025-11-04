Azruddin Mohamed, acusado de fraude, jura como miembro opositor en el Parlamento de Guyana

Georgetown, 3 nov (EFE).- El empresario multimillonario y excandidato presidencial de Guyana Azruddin Mohamed en -libertad bajo fianza tras ser acusado en Estados Unidos de fraude y lavado de dinero-, prestó este lunes juramento como miembro de la oposición del recién constituido Parlamento en Georgetown.

«Es muy triste ver el estado de este país, una economía floreciente, tantos barriles de petróleo y, sin embargo, la gente se queda atrás», mencionó a EFE Mohamed, tras finalizar la sesión parlamentaria.

Igualmente, aseguró que tiene previsto dar prioridad a las cuestiones económicas y sociales mientras ocupe su escaño en la Cámara.

Mohamed asumió su cargo en el Parlamento como líder de la oposición, después de que su partido Invertimos en la Nación (WIN) quedara segundo en las elecciones del pasado 1 de septiembre.

El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), liderado por el presidente Irfaan Ali, ganó los comicios al lograr 36 asientos en el Parlamento.

Mohamed que apareció a bordo de su Lamborghini, un vehículo que provoca gran polémica entre los guyaneses, aseguró que su partido tiene previsto «hacer responsable al Gobierno» y añadió que «trabajará en nombre del pueblo».

Mohamed está acusado de declarar un valor inferior al real del mencionado vehículo y de evadir impuestos tanto en Guyana como en Estados Unidos.

Mohamed y su padre, Nazar Mohamed, fueron detenidos el viernes en Georgetown tras ser acusados de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos, adonde podrían ser extraditados, y posteriormente quedaron en libertad bajo fianza tras comparecer en un tribunal. EFE

