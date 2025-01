Bárcena: Trump tendrá que «sopesar un poquito más» imponer nuevos aranceles a México

3 minutos

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, dijo a EFE este martes en Davos (Suiza) que las economías estadounidense y mexicana están «tan integradas» que el presidente de EEUU, Donald Trump, tendrá que «sopesar un poquito más» la imposición de nuevos aranceles a su país.

«Somos economías tan integradas que yo pienso que eso lo tiene que sopesar un poquito más, porque en realidad hay mucha integración entre la economía mexicana y la de Estados Unidos en muchos sectores. Como él mismo lo ha dicho, tendrá que analizar con cuidado qué medidas va a tomar», señaló Bárcena, que participa en la ciudad suiza en el Foro Económico Mundial (WEF).

Trump, que tras su toma de posesión firmó varias órdenes ejecutivas en políticas fronterizas, energéticas y de diversidad, se abstuvo de introducir de inmediato los nuevos aranceles de los que lleva hablando las pasadas semanas, pero aseguró que planea imponer un 25 % a las importaciones canadienses y mexicanas a partir del 1 de febrero y que aún podría implementar aranceles universales.

«Sabemos lo que quiere y es lógico. Él lo que quisiera es disminuir el déficit comercial, lo cual es razonable, también apoyar a sus propios trabajadores, lo mismo que todos queremos en realidad», señaló Bárcena.

Al ser preguntada si teme que finalmente se impongan esos aranceles, indicó que «hay que mirarlo con cuidado».

«Realmente yo no me adelantaría, porque no sabemos. Hay más bien incertidumbre de cuáles son los pasos que él pueda dar», añadió.

En cuanto al impacto que puedan tener en México algunas medidas en materia medioambiental sí adoptadas por Trump, como la retirada de EEUU del Acuerdo de París y la apuesta por los combustibles fósiles, dijo que se trata de algo que «ya era muy esperado», porque lo había anunciado varias veces en campaña.

«México no se sorprende mucho y realmente pues sí, estamos mejor preparados que antes», indicó, al tiempo que subrayó que su país está muy abierto al diálogo y a la cooperación.

Señaló, además, que frente a lo ocurrido en el primer mandato del líder republicano, ahora hay «una oportunidad» que antes no existía, porque tanto los gobernadores locales estadounidenses como las empresas en EEUU «están muy comprometidas con la transición energética más verde».

México sí tiene «un gran compromiso» de avanzar en el tema del cambio climático, con un plan de mitigación y un plan de adaptación, añadió.

«Seguimos siendo un país que sigue dependiendo del petróleo en muchos frentes, pero no únicamente. Ya el país se ha logrado diversificar en muchos otros temas. Y entonces eso es una buena noticia», agregó. EFE

