Béisbol panameño vuelve a la Serie del Caribe en Gran Caracas 2026

Ciudad de Panamá, 6 nov (EFE).- Panamá volverá a jugar en la Serie del Caribe de béisbol, tras aceptar la invitación oficial del comité organizador del certamen caribeño que se celebrará en Gran Caracas 2026, según informó este jueves la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis).

En una carta enviada a la organización panameña, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, destacó el «papel histórico del béisbol panameño en la región y su aporte al desarrollo del deporte en el Caribe».

“El béisbol de Panamá, sin duda, es parte fundamental de la historia de esta disciplina en la región y contar con su participación enaltece aún más un evento como este. Sería un honor contar con su presencia en este prestigioso torneo que arribará a su 68ª edición, donde Panamá ha dejado huellas imborrables y leyendas del béisbol”, señaló Palmisano en la misiva.

Para Probeis, esta será la séptima participación en Series del Caribe desde su regreso en 2019, año en el que Panamá fue anfitrión y se coronó campeón con los Toros de Herrera.

La última presencia panameña se registró en Miami 2024, cuando los Federales de Chiriquí, dirigidos por José Mayorga, alcanzaron el tercer lugar del torneo celebrado en el estadio de los Marlins.

El representante panameño para la Serie del Caribe 2026 será el campeón de la próxima temporada de Probeis, que iniciará en diciembre próximo.

En la edición Gran Caracas 2026, participarán los equipos campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México, Cuba y Panamá, en un evento que reunirá nuevamente a lo mejor del béisbol caribeño. EFE

