Bélgica: el préstamo es «la opción más segura» para que Ucrania siga «resistiendo»

2 minutos

Bruselas, 19 dic (EFE).- El préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea concederá a Ucrania para financiarse durante los dos próximos años es «la opción más segura» para que Kiev pueda «seguir resistiendo» ante la invasión de Rusia, aseguró hoy el viceprimer ministro y titular de Exteriores belga, Maxime Prévot.

«Nunca una operación de confiscación, por una vía u otra, de los activos soberanos de un Estado ha podido llevarse a cabo. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Existe el derecho internacional que lo impide», declaró Prévot a la radiotelevisión pública RTBF.

El ministro de Exteriores insistió en que confiscar los 185.000 millones de euros de activos rusos congelados, de los que una gran parte está custodiada por la entidad belga Euroclear, no era una opción real.

Bélgica había mostrado muchas reticencias a intervenir esos fondos, maniobra que el ministro de Exteriores calificó de «gigantesco» peligro y, tras haberse sentido sola inicialmente en la defensa de esa posición, «los países se han dado cuenta de que la seguridad jurídica debía prevalecer», dijo.

Finalmente, la UE financiará a Ucrania emitiendo deuda conjunta europea con el respaldo de veinticuatro de los veintisiete Estados miembros (sin Hungría, Eslovaquia y Chequia).

«Es la opción más segura, la que ya se ha utilizado de forma recurrente, que no crea riesgos jurídicos, ni riesgos presupuestarios, ni riesgos de colapso de los mercados financieros o perturbaciones existenciales para Euroclear, una herramienta financiera clave con sede en Bruselas», dijo Prévot.

Los fondos servirán «para garantizar que pueda seguir resistiendo la guerra de agresión rusa, puesto que hasta ahora no se ha concluido ni sellado ningún plan de paz», agregó el jefe de la diplomacia belga.

El titular belga señaló que la reunión del jueves en Bruselas «era la ocasión para que el conjunto de la Unión Europea demostrara que aún era capaz, en uno de los momentos más cruciales -probablemente uno de los Consejos Europeos más importantes de los últimos 30 años-, de hablar con una sola voz y de tener peso en la comunidad internacional».

El acuerdo sobre el préstamo supone un «alivio» porque ahora «Ucrania dispone de los medios financieros que esperaba, la Unión Europea tiene una solución y Bélgica ha podido ser escuchada y también respetada», resumió Prévot. EFE

jaf/lzu/jgb