Bélgica: Penas de hasta 13 años por suministrar embarcaciones a traficantes de personas

Bruselas, 7 ene (EFE).- Un tribunal belga ha condenado a cuatro losindividuos a penas de entre 11 y 13 años de prisión y multas que alcanzan los 600.000 euros por proporcionar pequeñas embarcaciones a traficantes de personas que actúan en la ruta del canal de la Mancha hacia el Reino Unido.

«El Tribunal de Primera Instancia de Flandes Occidental, en la División de Brujas, condenó a cuatro acusados por tráfico de personas con agravantes. Los acusados ​​suministraron equipo náutico a una organización criminal, veinte de cuyos miembros ya habían sido condenados por su participación», explicaron los Juzgados y Tribunales de Bélgica en un comunicado.

Uno de los condenados es el empresario turco Adem Savas, de 45 años y que llegó a estar en el número uno de la lista de los más buscados de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica, según informó la Embajada del Reino Unido en Bélgica en una publicación en la red social X.

«Gran avance: Adem Savas, el principal proveedor europeo de barcos ilegales para cruzar el canal de la Mancha, condenado a 11 años de cárcel en Bélgica», se lee en el mensaje.

El condenado, que actuaba presuntamente bajo la apariencia de un proveedor legítimo de material náutico, admitió a principios de diciembre cargos de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal ante el tribunal, tras su extradición a Bélgica desde los Países Bajos en 2024.

La investigación, que involucró a la NCA en colaboración con las autoridades belgas y holandesas, estableció que Savas proporcionó embarcaciones inflables, motores fuera de borda y otros equipos que fueron utilizados para facilitar el cruce de miles de personas por el canal de la Mancha en las rutas empleadas por migrantes que buscan llegar a las costas británicas.

El segundo y el tercer acusado fueron condenados a 13 años de prisión y una multa de 600.000 euros, mientras que el cuarto acusado fue condenado a 12 años de prisión y otra multa por el mismo importe. Ninguno de ellos estuvo presente en la lectura de la condena y la Justicia belga desconoce su paradero actualmente.

Los condenados enviaban camiones con embarcaciones desde Turquía a los Países Bajos y, desde allí, las trasladaban a Alemania antes de proporcionarlas a las mafias de tráfico de personas que actúan en el canal de la Mancha.

El Ministerio de Interior británico informó de que 41.455 personas habían ingresado ilegalmente al Reino Unido a través de pequeñas embarcaciones por el canal entre el 1 de enero y el 21 de diciembre en 2025. EFE

