Bélgica anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Redacción Internacional, 2 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos.
Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al «drama humanitario» en la Franja de Gaza y «frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional».
int-mrs/rrt