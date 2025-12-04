The Swiss voice in the world since 1935
Bélgica anunciará «en los próximos días» si se retira de Eurovisión 2026

Bruselas, 4 dic (EFE).- Bélgica anunciará «en los próximos días» si mantiene su participación en el Festival de Eurovisión 2026 después de que se haya confirmado la participación de Israel y la retirada de España, Países Bajos o Irlanda, entre otros países.

Un portavoz de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica (RTBF), responsable este año de la participación del país en el festival, dijo que la entidad «toma nota» de la decisión de mantener a Israel en el concurso tras las votaciones celebradas este jueves en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra.

La cadena «tomará una posición» sobre la participación belga en el certamen «en los próximos días», añadió.

Inmediatamente después de la votación en Ginebra, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV Slovenija) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

Junto a ellas, también se espera que se ausente de esta edición Islandia (RÚV), otra cadena que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara. EFE

