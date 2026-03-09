Bélgica aprecia indicios de terrorismo en la explosión sin heridos delante de una sinagoga

Bruselas, 9 mar (EFE).- La Fiscalía federal belga investiga como posible acto de terrorismo la explosión que tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes delante de una sinagoga en la ciudad belga de Lieja (sureste), un acto que no ha causado heridos y que el primer ministro belga, Bart de Wever, ha calificado como antisemita.

«El antisemitismo es un ataque contra nuestros valores y contra nuestra sociedad. Debe combatirse sin ambigüedad», escribió el jefe del Gobierno belga en la red social X.

La explosión se produjo poco antes de las 4.00 hora local del lunes en la calle Léon Frédéricq y la Fiscalía federal aprecia «índices posibles de infracción terrorista» en el ataque, informó el diario Le Soir.

La radiotelevisión pública RTBF agrega a partir de fuentes de la investigación que el artefacto explosivo es «artesanal» y estaba fabricado «de manera muy rudimentaria».

El alcalde de Lieja, Willy Demeyer, había indicado a primera hora del lunes que el ataque tenía origen criminal y celebró que sólo hubiera que lamentar daños materiales como cristales rotos en edificios cercanos.

Demeyer también rechazó que Bélgica importe «conflictos exteriores», en referencia a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La sinagoga en cuestión, según su página web, fue construida en 1899 y funciona también como museo de la historia y cultura de la comunidad judía en Lieja. EFE

