Bélgica autoriza la circulación de los Tesla con conducción asistida supervisada

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Bruselas, 11 jun (EFE).- La región belga de Flandes (norte) ha autorizado la circulación en toda Bélgica de los Tesla con conducción asistida supervisada, un sistema que ya se permite mediante aprobaciones de las autoridades nacionales en otros países de la UE como Países Bajos, Lituania, Estonia y Dinamarca.

«Gracias a la colaboración eficaz de nuestros colegas neerlandeses (…) disponíamos de todos sus datos de prueba y bastó con un periodo de ensayo reducido», dijo la ministra flamenca de Movilidad, Annick De Ridder.

La autorización afecta al sistema FSD, siglas de Full Self-Driving Supervised, que utiliza cámaras y programas de inteligencia artificial para interpretar el entorno, reconocer señales, semáforos, peatones, ciclistas u otros vehículos, y proponer o ejecutar maniobras.

No obstante, el conductor debe permanecer atento en todo momento, poder retomar el control y seguir vigilando la carretera, por lo que continúa siendo responsable en caso de incidente o accidente.

En el caso de Tesla, una cámara interior vigila además que el conductor mantenga la atención en la carretera y emite advertencias si aparta la mirada durante demasiado tiempo.

Aunque la autorización fue concedida por la región de Flandes, se aplica al conjunto del territorio nacional, incluidas Bruselas (centro) y Valonia (sur).

La decisión belga se inscribe en un marco regulatorio más amplio, en el que conviven normas internacionales, homologaciones nacionales o regionales y controles europeos.

La Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) fija reglamentos técnicos internacionales para sistemas de asistencia o automatización, mientras que las autoridades nacionales o regionales competentes conceden las homologaciones o autorizaciones conforme a esos reglamentos.

El sistema autorizado ahora en Bélgica se corresponde con la automatización de nivel 2: ayuda a controlar la dirección y la velocidad, pero no sustituye al conductor, que debe supervisar la conducción en todo momento.

Además, la UE cuenta desde 2022 con un marco para homologar vehículos plenamente automatizados, pero el sistema de Tesla no entra en esa categoría, ya que exige supervisión humana permanente.

La autorización belga llega en un momento de rápida expansión internacional de estas tecnologías, con presencia ya en mercados como Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, China, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

El fabricante chino Geely anunció esta semana que prevé poner en circulación este mes en Europa sus primeros vehículos equipados con el sistema G-ASD, que ofrecerá asistencia a la conducción en autopistas a velocidades de hasta 150 kilómetros por hora, con navegación inteligente en accesos y salidas, adelantamientos asistidos y regulación dinámica de la velocidad.

La compañía señaló en un comunicado que obtuvo para esta tecnología la certificación UN R171 de la UNECE, emitida conjuntamente por el Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China (CATARC) y la firma IDIADA.

Según Geely, esa certificación funciona como un «pasaporte» técnico para comercializar vehículos equipados con el sistema en países miembros de la UNECE sin repetir el proceso de homologación país por país, aunque ello no excluye otros requisitos nacionales de matriculación, circulación o uso efectivo de determinadas funciones. EFE

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