Bélgica bate su récord de calor para un 24 de junio con 35,1 grados

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Bruselas, 24 jun (EFE).- Los termómetros llegaron hoy a 35,1 grados centígrados en Bélgica, que batió su récord de calor para un 24 de junio desde que existen registros, en la que se espera que sea la semana más calurosa de su historia.

Pasado el mediodía, con 33,2 grados, Bélgica registraba ya su pico de temperatura para un 24 de junio desde 1976, pero el récord fue pulverizado al llegar la tarde, según el Instituto Real de Meteorología.

No obstante, no se espera que durante el actual episodio meteorológico se supere el récord absoluto documentado jamás en Bélgica, que fueron los 41,8 °C medidos en Begijnendijk, en la provincia de Brabante Flamenco, el 25 de julio de 2019, y a los 39,5 °C alcanzados ese mismo día en la comuna bruselense de Uccle, estación de referencia para los registros nacionales.

Este miércoles, el calor provocó la cancelación de servicios de tren y autobús, la suspensión de clases en algunos centros educativos y el cierre de monumentos como el Atomium, entre otras incidencias.

También se generó cierto revuelo mediático y político ante un comentario publicado en redes sociales por el ministro belga de Defensa, Theo Francken, quien ironizó sobre la ola de calor y sugirió disfrutar del buen tiempo con piscina, cerveza y barbacoa.

«Dos días que hace calor y parece que vamos a morir todos otra vez. Tío, tío, ¿estos periodistas dónde los encuentran?», escribió el dirigente nacionalista flamenco en Facebook.

El ministro recomendó también que se disfrute del buen tiempo y dijo que enviaría «fotos más tarde de la piscina, una (cerveza) Stella fresca y barbacoa».

Varios políticos, editoriales de prensa y columnas en medios belgas han reprochado a Francken, al que han acusado de «climatoescéptico», por presentar la ola de calor como una exageración mediática y no como una consecuencia del aumento de las temperaturas vinculado al cambio climático. EFE

jaf/drs/acm