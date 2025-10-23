Bélgica bloqueará uso de efectivo de activos rusos congelados sin mutualización del riesgo

1 minuto

Bruselas, 23 oct (EFE).- El primer ministro belga, Bart De Wever, afirmó este jueves que bloqueará cualquier decisión en el Consejo Europeo de hoy sobre un posible uso del efectivo generado por los activos de Rusia congelados por sanciones si no hay una “mutualización del riesgo”, garantías y el mismo avance de los países que también albergan fondos rusos.

“Eso es solidaridad europea. Si estas tres exigencias, que me parecen bastante razonables, se cumplen, entonces podremos seguir adelante. Si no es así, haré todo lo que esté en mi mano a nivel europeo, y también a nivel nacional, tanto política como jurídicamente, para impedir esta decisión”, indicó a su llegada a la cumbre de la UE. EFE

