Bélgica cancela la recreación de la batalla de Waterloo por la ola de calor
Bélgica canceló la recreación de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, prevista para este fin de semana, debido a la intensa ola de calor que afecta al país.
Cada año, este evento reúne a cientos de aficionados vestidos con trajes de la época napoleónica para recrear la histórica batalla de 1815 ante numerosos espectadores apasionados por la historia.
«Recreaciones de Waterloo 2026 canceladas: la seguridad es lo primero», anunciaron los organizadores a última hora del jueves.
«La seguridad del público, de los participantes, de los voluntarios y de los equipos de emergencia no puede verse comprometida».
Las temperaturas en Bélgica se acercan a niveles récord para un mes de junio, como parte de una ola de calor que afecta a amplias zonas de Europa.
La batalla de Waterloo, librada al sur de Bruselas, supuso la derrota definitiva del gobernante francés Napoleón Bonaparte a manos de una coalición de países dirigida por el comandante británico, el duque de Wellington.
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