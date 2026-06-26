Bélgica cancela la recreación de la batalla de Waterloo por la ola de calor

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Bélgica canceló la recreación de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, prevista para este fin de semana, debido a la intensa ola de calor que afecta al país.

Cada año, este evento reúne a cientos de aficionados vestidos con trajes de la época napoleónica para recrear la histórica batalla de 1815 ante numerosos espectadores apasionados por la historia.

«Recreaciones de Waterloo 2026 canceladas: la seguridad es lo primero», anunciaron los organizadores a última hora del jueves.

«La seguridad del público, de los participantes, de los voluntarios y de los equipos de emergencia no puede verse comprometida».

Las temperaturas en Bélgica se acercan a niveles récord para un mes de junio, como parte de una ola de calor que afecta a amplias zonas de Europa.

La batalla de Waterloo, librada al sur de Bruselas, supuso la derrota definitiva del gobernante francés Napoleón Bonaparte a manos de una coalición de países dirigida por el comandante británico, el duque de Wellington.

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