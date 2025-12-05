The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bélgica competirá en Eurovisión 2026 pese a la participación de Israel

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 5 dic (EFE).- El director ejecutivo de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica, Jean-Paul Philippot, anunció este viernes que el país competirá en la próxima edición de Eurovisión pese a la decisión de mantener a Israel en el concurso, que ha provocado la salida del certamen de países como España, Países Bajos e Irlanda.

«El Festival de la Canción de Eurovisión es uno de esos espacios únicos donde convergen la diversidad, la inclusión y la libertad artística. Participar en Eurovisión en 2026 no puede hacerse sin mirar el mundo tal como es y sin recordar que el deber de informar debe ejercerse con total independencia», dijo Philippot en un comunicado recogido por la cadena. EFE

lzu/ahg/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR