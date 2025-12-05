Bélgica competirá en Eurovisión 2026 pese a la participación de Israel

Bruselas, 5 dic (EFE).- El director ejecutivo de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica, Jean-Paul Philippot, anunció este viernes que el país competirá en la próxima edición de Eurovisión pese a la decisión de mantener a Israel en el concurso, que ha provocado la salida del certamen de países como España, Países Bajos e Irlanda.

«El Festival de la Canción de Eurovisión es uno de esos espacios únicos donde convergen la diversidad, la inclusión y la libertad artística. Participar en Eurovisión en 2026 no puede hacerse sin mirar el mundo tal como es y sin recordar que el deber de informar debe ejercerse con total independencia», dijo Philippot en un comunicado recogido por la cadena. EFE

