Bélgica condena atropello en el Orgullo en Berlín: «Un ataque al derecho a ser uno mismo»

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Bruselas, 26 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, lamentó este domingo el atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI en Berlín, que causó un muerto y 16 heridos, y dijo que se trata de «un ataque al simple derecho a ser uno mismo».

«Lo que debería haber sido un día de alegría en Berlín terminó en una tragedia (…) Un ataque contra una marcha del Orgullo es un ataque al simple derecho a ser uno mismo, abiertamente y sin miedo. Ese derecho no es objeto de debate», manifestó el ministro belga a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Prévot mandó su apoyo «a las víctimas y sus familias, y a la comunidad LGBTQ+ de Berlín y de todas partes», así como a la policía y los equipos de emergencia alemanes «que trabajaron durante toda la noche mientras continúa la búsqueda de los responsables».

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

Las autoridades de Berlín buscan a un hombre, un varón de 21 años identificado como Abdul B. y del que la Policía dijo que está «adscrito al espectro islamista», en relación con el atropello. EFE

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