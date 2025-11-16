Bélgica condena los últimos ataques masivos rusos a Ucrania y a la embajada de Azerbaiyán

2 minutos

Bruselas, 16 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, condenó la noche del sábado «la oleada de ataques masivos rusos» en Ucrania en las últimas semanas, así como el ataque que afectó a la embajada de Azerbaiyán en Kiev el pasado viernes.

«Bélgica condena en los términos más enérgicos y claros posibles la oleada de ataques masivos rusos que han azotado Ucrania en las últimas semanas,» dijo el ministro a través de redes sociales.

Prévot señaló que los bombardeos «han tenido como objetivo deliberado a la población civil, barrios residenciales, hospitales, infraestructuras energéticas y servicios esenciales», lo cual, añadió, constituyen «crímenes de guerra» y «una estrategia sistemática para quebrantar la moral del pueblo ucraniano».

Un ataque masivo ruso durante la madrugada del viernes contra la capital ucraniana – 430 drones y una veintena de misiles – mató a cinco civiles y dejó más de treinta heridos, según cifras oficiales.

El bombardeo, además, dañó la embajada de Azerbaiyán en Kiev. El embajador ruso en Bakú, Mijaíl Yevdokímov, fue citado posteriormente en la sede del Ministerio de Exteriores azerbaiyano para presentarle una nota de protesta.

Bakú denunció que dichos bombardeos, que contravienen el derecho internacional, ya causaron graves daños en marzo de 2022 a la misión diplomática azerbaiyana en la ciudad ucraniana de Járkov.

El ministro belga mostró su apoyo a Azerbaiyán y calificó de «inaceptable» y «ataque directo a los principios que sustentan el sistema internacional» el ataque a la misión diplomática.

«Bélgica se mantiene firme junto a Azerbaiyán y a todo el personal diplomático afectado por esta violencia», añadió. EFE

