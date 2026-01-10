Bélgica condena los ataques «brutales» rusos contra Ucrania y el uso de misil hipersónico

Bruselas, 10 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, condenó durante la noche del viernes los ataques «brutales» de Rusia en Kiev y Leópolis dirigidos a infraestructuras energéticas y zonas residenciales, y que incluyó además el uso de un misil balístico hipersónico.

«Bélgica condena enérgicamente los últimos ataques brutales de Rusia contra Leópolis y Kiev, dirigidos contra infraestructuras energéticas y zonas residenciales», dijo el ministro belga en redes sociales, añadiendo que «el uso de misiles hipersónicos y drones para matar a civiles, destruir viviendas y cortar el suministro de calefacción y electricidad constituye otro desprecio flagrante por la vida de los civiles y el derecho internacional».

Asimismo, Prévot también apuntó que a Bélgica le «preocupa profundamente que la embajada de Catar en Kiev haya sido alcanzada» y aseguró que «atacar una misión diplomática es inaceptable».

El ejército ruso siguió durante las últimas 24 horas aprovechando las bajas temperaturas en Ucrania para golpear la infraestructura energética del país vecino, y ya ha dejado provisionalmente sin fluido eléctrico a millones de personas en las últimas semanas en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció el viernes en X que el ataque masivo con misiles y drones contra Kiev causó además desperfectos en la Embajada de Catar, «un Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas».

El líder ucraniano también exigió una firme respuesta de la comunidad internacional al ataque, que incluyó por segunda vez en toda la guerra el empleo de un misil balístico hipersónico Oréshnik, que golpeó la región occidental de Leópolis. EFE

par/ah