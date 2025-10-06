Bélgica confirma liberación de cuatro belgas y una luxemburguesa en la flotilla

Bruselas, 6 oct (EFE).- El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, informó hoy de la liberación «sanos y salvos» de cuatro ciudadanos belgas y una luxemburguesa de la flotilla solidaria de Gaza que fueron arrestados por Israel.

«Gracias al trabajo de Asuntos Exteriores belga, nuestros cuatro compatriotas belgas y la ciudadana luxemburguesa de la flotilla Global Sumud, que habían sido arrestados por Israel, están en libertad y de camino a Europa, concretamente a Grecia, a cuyas autoridades agradezco su cooperación», publicó Prévot en la red social X.

Israel anunció este lunes la deportación de 171 «provocadores de la ‘flotilla Hamás-Sumud’, entre ellos Greta Thunberg», con lo que son ya más de 340 los activistas retornados entre el sábado y el lunes, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla por parte de las fuerzas israelíes.

El jefe de la diplomacia belga agregó que los cinco nacionales de Bélgica y Luxemburgo se encuentran «sanos y salvos» y pronto podrán reunirse con sus familias, con las que el Ministerio está en contacto, así como con las autoridades del Gran Ducado para «coordinar» el resto del viaje hacia Bruselas.

«Seguimos esforzándonos por levantar el bloqueo humanitario en torno a Gaza y trabajar por un alto el fuego rápido, acompañado de la liberación de todos los rehenes», concluyó el ministro belga de Asuntos Exteriores. EFE

