Bélgica confirma que cooperará con Francia para poner en marcha una «disuasión reforzada»

1 minuto

Bruselas, 2 mar (EFE).- El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, confirmó este lunes que Bélgica será uno de los países que participará con Francia y otros Estados europeos en la puesta en marcha de una «disuasión reforzada» en el continente con el arsenal nuclear francés.

«Acogemos favorablemente la iniciativa del presidente (francés), Emmanuel Macron, que se inscribe en el refuerzo de la seguridad y la defensa europea. Responderemos positivamente y cooperaremos con Francia en la puesta en marcha de esta disuasión reforzada», dijo De Wever a través de una red social.

Macron anunció este lunes el aumento del arsenal atómico de su país y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla.

El mandatario francés señaló que el arma nuclear está en la base de la defensa francesa, pero consideró que los intereses vitales de su país «no se detienen en la frontera» e incluyen también al continente europeo.

En ese sentido, aseguró que Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca ya colaboran con Francia en la «disuasión avanzada», que incluye la infraestructura de detección de ataques y abrió la puerta a que otros países se sumen.

Señaló también que varios países participarán en ejercicios conjuntos con Francia.

Para Macron, esta nueva disuasión a nivel europeo «será compatible» con la de la OTAN, que actualmente protege al Viejo Continente. EFE

mb/ahg/mra