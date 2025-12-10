Bélgica contrata a empresa líder en detectar y neutralizar drones tras intromisiones

Bruselas, 10 dic (EFE).- Bélgica ha firmado un contrato por valor de 2,8 millones de euros con la empresa australiana DroneShield, líder mundial en la detección y neutralización de drones, para hacer frente al aluvión de aparatos que han provocado perturbaciones en los principales aeropuertos del país en las últimas semanas.

El encargo se enmarca en el plan de lucha contra los drones, con un presupuesto total de 50 millones de euros, de acuerdo a un anuncio hecho por la Embajada de Bélgica en Canberra que recoge la agencia Belga.

Su objetivo, explicó, será “reforzar la protección alrededor de los aeropuertos y las instalaciones militares contra los vuelos ilegales de drones”.

El contrato incluye el suministro de sistemas antidrones portátiles, destinados a la detección de drones y a la interferencia, que están equipados con inteligencia artificial que permite utilizar datos recopilados sobre el terreno para mejorar su funcionamiento de forma continua.

En las últimas semanas, Bélgica lleva registrando incursiones de drones que han obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto de Bruselas y han provocado suspensiones de tráfico aéreo en el de Lieja. Los aparatos también han sobrevolado bases militares y la central nuclear belga de Doel, al norte del país.

El ministro belga de Defensa, el Theo Francken, señaló a mediados de noviembre que Estados Unidos había ofrecido ayuda a Bélgica, mientras que Alemania, el Reino Unido y Francia habían respondido favorablemente a prestar apoyo con equipos antidrones. EFE

rja/drs/cg