Bélgica convoca a la embajadora israelí y pide “dé marcha atrás” en la ocupación de Gaza

2 minutos

Bruselas, 8 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció este viernes que ha convocado a la embajadora de Israel en Bélgica, Idit Rosenzweig-Abu, después de que el Gobierno israelí aprobase un plan militar para ocupar la Ciudad de Gaza, al que pidió que dé «marcha atrás».

En declaraciones a la agencia nacional Belga, Prévot indicó que quería “manifestar nuestro total rechazo a esta decisión, pero también a la continuación de la colonización” israelí en los territorios palestinos, que calificó de «inadmisible» y «contraria al derecho internacional».

“Se tratará de abogar enérgicamente por que se dé marcha atrás en estas intenciones, que podrían comprometer definitivamente cualquier perspectiva de alto el fuego y de una solución pacífica y duradera de dos Estados, en la que Bélgica insiste desde hace meses, sin olvidar el libre acceso terrestre total para la ayuda humanitaria”, dijo el ministro.

Prévot añadió que “si bien es legítimo querer acabar con el grupo terrorista Hamás, esto no puede hacerse mediante operaciones desproporcionadas que alargarán aún más la ya muy larga lista de víctimas civiles palestinas”.

Una fuente del ministerio belga confirmó a EFE que la reunión entre ambos tendrá lugar hoy mismo.

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó esta madrugada un plan que incluye tomar la Ciudad de Gaza y, según los medios israelíes, desplazar al sur a su millón de habitantes, horas después de que el mandatario israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara en la cadena estadounidense Fox News que su intención es ocupar todo el enclave palestino.

Tras la aprobación del plan israelí, Alemania anunció la suspensión de exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, mientras que el Gobierno neerlandés también comunicó la cancelación de entregas navales a Israel por “riesgo de un uso” contra Gaza.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, condenó «con firmeza» la decisión del Gobierno israelí a la vez que Sumar pidió «sanciones y embargo», así como que Netanyahu sea juzgado por sus crímenes. EFE

par/rja/alf