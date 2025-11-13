Bélgica deja fuera a Brasil y continúa en su camino hacia el Mundial de Australia 2027

1 minuto

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- La selección belga de rugby venció este jueves a Brasil (30-27) en su encuentro perteneciente al cuadrangular de clasificación al Mundial de Australia 2027, disputado en Catar, y acabó con las opciones de la Canarinha.

Bélgica, que ya había sumado su primer triunfo en este torneo de repesca para acceder al Mundial de Australia 2027 ante Namibia, se coloca como líder provisional de este grupo de cuatro, en el que además de la selección africana y Brasil, también está Samoa.

A la espera de lo que ocurra en el Samoa-Namibia de este jueves, el equipo europeo se medirá a Samoa en un encuentro clave que decidirá el campeón de este cuadrangular, que acudirá directo a la cita mundialista en Australia.

Por su parte, Brasil, con dos derrotas en su casillero, se queda sin opciones, a la espera de la última a jornada contra Namibia. EFE

