Bélgica desmantela una red que fabricaba tabaco de cachimba para su venta ilegal en la UE

Bruselas, 10 dic (EFE).- Las autoridades belgas han desmantelado una red criminal cerca de Lieja (sureste) dedicada a la producción y venta ilegal de tabaco de cachimba en la Unión Europea a la que la Fiscalía atribuye un fraude fiscal de 78 millones de euros, informó hoy el ministerio público.

Diez personas fueron detenidas, tres de las cuales ingresaron en prisión preventiva mientras prosigue la investigación judicial.

La operación, dirigida por los servicios de aduanas de Liège-Grâce-Hollogne, permitió identificar una organización estructurada que operaba a escala europea y que habría transformado más de 33 toneladas de tabaco en bruto en unas 200 toneladas de producto final destinado al mercado negro.

El grupo se abastecía principalmente de proveedores italianos antes de distribuir el tabaco ilegal en Bélgica y en otros países de la Unión Europea, indicó la Fiscalía de Lieja.

En varios registros en localidades de Lieja, Fléron, Verviers y Eupen, los agentes decomisaron 20.000 euros en efectivo, 254 pastillas de éxtasis, cinco vehículos, 1,6 toneladas de tabaco de cachimba, 800 kilos de tabaco en bruto y dos toneladas de precursores, así como envases falsificados de las marcas Al Fakher y Adalya. EFE

