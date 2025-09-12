Bélgica desmiente la destrucción de los anticonceptivos bloqueados tras el fin de USAID

3 minutos

Bruselas, 12 sep (EFE).- La oficina del ministro flamenco de Medio Ambiente, Jo Brouns, desmintió este viernes que haya sido destruida una reserva de millones de anticonceptivos procedentes de la desmantelada agencia estadounidense de ayuda al desarrollo USAID y almacenada durante meses en Bélgica.

“El Departamento de Medio Ambiente llevó a cabo inspecciones in situ esta mañana y estableció que no se había retirado ninguna carga para su incineración”, dijo la oficina del ministro, según informaron medios belgas.

La oficina de Brouns añadió que, además, la incineración de dicho material debe ser aprobada por el propio ministro flamenco, lo cual todavía no ha sucedido.

Estas declaraciones llegan tras la información publicada por el periódico estadounidense The New York Times este mismo viernes en la que se dice que la reserva de anticonceptivos almacenados en Bélgica había sido destruida por ordenes de la Administración que dirige el presidente estadounidense, Donald Trump.

«El presidente Trump se compromete a proteger la vida de los niños no nacidos en todo el mundo (…) El gobierno ya no proporcionará anticonceptivos abortivos bajo el pretexto de la ayuda exterior», publicó The New York Times citando a un funcionario de la USAID, organización ahora integrada al Departamento de Estado.

El material, almacenado en la localidad de Geel, al norte del país. desde principios de año, está destinado a su distribución en países con problemas de atención sanitaria, pero desde que el Gobierno de Donald Trump cerró la agencia el pasado julio, los medicamentos quedaron bloqueados.

Se trata de más de 26 millones de preservativos y millones de medicamentos anticonceptivos orales, inyectables o implantables, así como de 50.000 viales de inhibidores del VIH valorados en más de 8,4 millones de euros, según los medios belgas.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, puso en marcha a principios de agosto una «ofensiva» diplomática para intentar que la Casa Blanca permitiese el uso de los medicamentos, temeroso de que además fuesen a caducar.

“Washington considera que ciertos anticonceptivos son una ayuda al aborto lo que, en su opinión, hace imposible que sean enviados. Las pruebas científicas contradicen esto, pero esa interpretación sigue siendo decisiva para ellos”, dijo un portavoz del Ministerio al diario De Standaard el pasado viernes.

Médicos del Mundo en Bélgica, una de las organizaciones que pidió al Gobierno belga presionar a Estados Unidos, insistió en que las reservas podrían salvar miles de vidas y se necesitan con urgencia en los países a los que iban destinadas. EFE

par/mb/lar