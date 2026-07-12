Bélgica dice que «hay motivos para creer que hay tres víctimas belgas» en incendio Almería

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Bruselas, 12 jul (EFE).- El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica dijo este domingo que «hay motivos para creer que hay tres víctimas belgas» entre los fallecidos por el incendio forestal en Los Gallardos (Almería), aunque no se espera recibir confirmación oficial por parte de las autoridades españolas hasta dentro de unos días.

«Tras el pasado fin de semana, durante el cual no se ha tenido contacto con los belgas desaparecidos, hay motivos para creer que hay tres víctimas belgas», dijo a EFE un portavoz del ministerio belga.

Asimismo, las autoridades belgas creen que «la confirmación oficial por parte de las autoridades españolas podría tardar unos días» ya que «el examen de los cadáveres necesario para llegar a una confirmación definitiva».

Las labores de rastreo y reconocimiento sobre el terreno en las áreas calcinadas por el incendio forestal en Almería, que causó la muerte de doce personas, concluyeron de manera oficial este domingo sin localizar a ninguna víctima más.

Según confirmaron a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, sigue habiendo ocho desaparecidos oficialmente y ocho heridos, cuatro de los cuales permanecen ingresados en estado grave en un centro hospitalario.

Entre los fallecidos, hay diez personas de nacionalidad extranjera a falta de la identificación definitiva, según las autoridades locales, que también apuntaron a que estos incluyen a al menos cuatro ciudadanos británicos y a la posibilidad de que hubiera también algún belga entre ellos. EFE

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